Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında görevden ihraç edilen albay, binbaşı, üsteğmen, öğretmen ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si, farklı illerde devam eden soruşturmalar kapsamında bu illere nakledildi, bir şüpheli ise eksik evrak nedeniyle emniyete geri gönderildi.

Savcılık sorgulamaları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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