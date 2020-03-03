Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

14 dakika önce

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında görevden ihraç edilen albay, binbaşı, üsteğmen, öğretmen ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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