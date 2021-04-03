Kocaeli merkezli 6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığına 8 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli merkezli 6 ilde, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internetten ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'de 30 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.
Şüphelilerden 10'u savcılık sorgularının ardından salıverildi. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların internetten yetkili teknik servisi ilanı verdikleri, arızalı beyaz eşyaları tamir etmek amacıyla ev sahiplerinden aldıkları ve sorununu giderdikleri ürünleri sattıkları belirlenmişti. Zanlıların bu yolla 97 kişiyi mağdur ettikleri saptanmıştı.
Kaynak: AA
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