Kocaeli Merkezli 6 İlde Eş Zamanlı Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
FETÖ/PDY örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda içerisinde mahrem abilerin de olduğu 11 şahıs gözaltına alındı.
FETÖ/PDY örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda içerisinde mahrem abilerin de olduğu 11 şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada 10 askeri personel ile 5 mahrem abi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Kocaeli merkezli İstanbul
, Balıkesir
, İzmir
, Sivas
ve Aydın
'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, görevinden istifa etmiş olan 1 üsteğmen, 7 astsubayın olduğu 10 askeri personel ile 1 mahrem abi işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Firar olan 4 şahısın yakalaması için ise çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:36 Kaynak: İHA
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