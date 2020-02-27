Kocaeli merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kocaeli, İstanbul, Rize, Trabzon, Sakarya ve Erzincan'da kimliklerini belirledikleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 2 tüfek, 207 fişek ve 2 el telsizi ele geçirildi.

Zanlılardan 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken M.Y. M.Ç. ve C.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.