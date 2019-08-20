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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 12 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 12 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4'ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda 1 ihraç yarbay, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 2 açıkta teğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan 2 kişi ise firari olarak arandığı öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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