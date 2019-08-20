Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
1 saat önce
Kocaeli merkezli 7 ilde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 12 askeri personel gözaltına alındı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
merkezli 7 ilde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 12 askeri personel gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4'ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara
, Bursa
, Muğla
, Yalova
, Çanakkale
, İstanbul
ve Ordu
'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda 1 ihraç yarbay, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 2 açıkta teğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan 2 kişi ise firari olarak arandığı öğrenildi. - KOCAELİ
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