Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
1 saat önce
KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:22 Kaynak: DHA
KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 5'i aktif görevde olan 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen, 8 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay, 8 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, Ankara
, Elazığ
, Siirt
, Sakarya
, Osmaniye
ve Manisa
'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.
- Kocaeli
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