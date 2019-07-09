Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

1 saat önce

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]
KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 5'i aktif görevde olan 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen, 8 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay, 8 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:22 Kaynak: DHA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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