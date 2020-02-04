Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
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KOCAELİ merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
KOCAELİ merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 1 öğretmen ve 4'ü muvazzaf 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Polisi, şüphelileri yakalamak için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
- İzmitkocaeli
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