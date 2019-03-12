Kocaeli Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı
1 saat önce
Kocaeli merkezli aralarında İstanbul Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 7 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
merkezli aralarında İstanbul Ankara
ve İzmir
'in de bulunduğu 7 ilde FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü aktif görevde, 3'ü ihraç edilmiş, 4'ü açığa alınmış toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir
, Muğla
ve Çanakkale
'de gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:34 Kaynak: İHA
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