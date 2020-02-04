Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında1 aktif görevde olan öğretmen, 4'ü aktif görevde 9 askeri personel olmak üzere toplan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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