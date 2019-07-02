Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

44 dakika önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Kocaeli, TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı Erdoğan, Babacan'a açıkça sordu: Parti mi kuruyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]