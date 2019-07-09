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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

35 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:48 Kaynak: AA
Kocaeli, TSK, Güncel
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