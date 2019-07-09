Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
35 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:48 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara
, Elazığ
, Siirt
, Sakarya
, Osmaniye
ve Manisa
'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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