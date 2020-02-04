Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınmasına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.