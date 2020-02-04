Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı - Son Dakika
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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı, System.String[]

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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