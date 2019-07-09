Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
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KOCAELİ (İHA) –Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 17 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 17 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5'i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara
, Elazığ
, Siirt
, Sakarya
, Osmaniye
ve Manisa
'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 7 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlar devam ediyor. - KOCAELİ
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