Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

7 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 eski askeri öğrenciden gözaltına alınan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 eski askeri öğrenciden 12'si, Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:46:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]