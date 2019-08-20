Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:30 Kaynak: AA
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, Bursa
, Muğla
, Yalova
, Çanakkale
ve Ordu
'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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