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Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale ve Ordu'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:30 Kaynak: AA
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