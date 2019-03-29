Kocaeli Merkezli 8 İlde Gerçekleştirilen Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 17 Kişi Adliyeye Sevk...
1 saat önce
Kocaeli merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti
KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü.
4 firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken ekipler tarafından düzenlenen operasyonda askeri personelden sorumlu mahrem abi olduğu değerlendirilen 1 kişide gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti'nde işlemleri tamamlan şahıslar Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:03 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş