DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı

24.05.2022 10:20
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ mensubu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 1'inin örgütün çatışma bölgelerine mühimmat sevkini sağladığı, 3'ünün örgüte lojistik destek sağlayan örgüt mensubu olduğu, diğer 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Fehime Kartal - Cihan Atik - İHA)

DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı

YORUMLAR
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Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı Sınırlarda 8'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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