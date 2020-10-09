Kocaeli merkezli ETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Kocaeli merkezli ETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede (2)
09.10.2020 15:15
4 ŞÜPHELİ TUTAKLANDIKocaeli merkezli terör örgütü FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si muvazzaf 4 jandarma uzman çavuş tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTAKLANDI
Kocaeli merkezli terör örgütü FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si muvazzaf 4 jandarma uzman çavuş tutuklandı. Görevde olan 1 jandarma uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbiri uygulanan kişiler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.
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