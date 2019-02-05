Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonunda 23 Gözaltı

Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonunda 23 Gözaltı

2 saat önce

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18'i aktif görevde toplam 23 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonunda 23 Gözaltı, System.String[]
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18'i aktif görevde toplam 23 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19'u görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler tarafından sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17'si muvazzaf 21 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ve 1 ihraç eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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