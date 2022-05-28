FETÖ'YE 5 İLDE OPERASYON, 19 GÖZALTI; BİNLERCE DOLAR, KÜLÇE ALTIN VE GÜMÜŞ ELE GEÇİRİLDİ

KOCAELİ merkezli terör örgütü FETÖ'ye yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Dolar, Euro, külçe altın ve gümüşler ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi örgütsel toplantıda yakalanırken, toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 126 ABD doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, örgütün kendi arasında rütbe belirlemek amacıyla kullandığı bilinen F serisi 2 adet 1 dolar, A serisi 1 dolar, B serisi 1 dolar, L serisi 1 dolar, terör örgütü liderine ait kitap ve kasetler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.