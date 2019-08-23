Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4'ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.



Haklarında yakalama kararı olan 1 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 13 şüpheliden 2 askeri öğrenci önceki günlerde sevk edildiği adliyede etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4'ünün tutuklanmasına karar verilirken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ