Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi.
Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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