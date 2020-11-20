Son dakika haberi | FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı

20.11.2020 17:01
Son dakika haberi | FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Son dakika habere göre Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personel serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personel serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si aktif görevde toplam 9 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli 5 ilde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'inin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kocaeli, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | FETÖ operasyonunda yakalanan 9 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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