Kocaeli
merkezli FETÖ operasyonundan gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi
Firari olan 5 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi
KOCAELİ - Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 13'ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Bartın
, Bingöl
, Çankırı
, Kahramanmaraş
, Isparta
, Giresun
, Zonguldak
ve Yalova
ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 1 ihraç albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. Yapılan operasyon kapsamında daha sonra yakalanan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.