Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik, Kocaeli
merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, Trabzon
, Yalova
, Muğla
, Konya
, Düzce
, Bursa
, Antalya
, Balıkesir
, Hakkari
ve Van
'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.
Operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.