Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:09 Kaynak: AA

TSK, Kocaeli, Güncel
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