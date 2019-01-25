Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir meslekten ihraç edilen yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 8'i muvazzaf ve 2'si emekli 10 astsubay toplam 14 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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