Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
2 saat önce
Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Sakarya
, Adana
, Samsun
, Eskişehir
ve Çanakkale
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir meslekten ihraç edilen yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 8'i muvazzaf ve 2'si emekli 10 astsubay toplam 14 askeri personel gözaltına alınmıştı.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:50 Kaynak: AA
Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü
Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak