Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf 25 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf 25 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 19'u muvazzaf 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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