Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf 25 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli
merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf 25 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 19'u muvazzaf 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Sakarya
, Hatay
, Eskişehir
, Tokat
, Niğde
, Yalova
ve Muğla
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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