Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.
Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ocak'ta Kocaeli, İstanbul
ve Ankara
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve TÜBİTAK'ta halen aktif olarak çalıştığı belirlenen F.E, Z.E, Y.Ö ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde 29 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:02 Kaynak: AA
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