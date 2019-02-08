Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

24 dakika önce

Kocaeli merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 19'u muvazzaf 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17'si muvazzaf 21 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ile 1 eski askeri öğrenci olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA

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