Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırma, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Yalova
, Kırıkkale
ve Balıkesir
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:15 Kaynak: AA
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