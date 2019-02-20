Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.
Kocaeli
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, dün hakkında gözaltı kararı verilen 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırılan, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personelin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube ekiplerince yapılan çalışma tamamlandı.
Dün, Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Yalova
, Kırıkkale
ve Balıkesir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf yüzbaşı ile 14'ü muvazzaf 18 astsubay, toplam 19 kişinin gözaltına alınmasının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılan firari 1 astsubay da yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA
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