Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
51 dakika önce
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı.
Kocaeli
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen Sivas
'ta gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ö.D, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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