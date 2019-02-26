Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

51 dakika önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ö.D, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:20 Kaynak: AA

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