Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda, gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 askeri personel ile 1 "mahrem abi"nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 4'ü muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan 7 astsubay olmak üzere toplam 10 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 5 "mahrem abi"nin yakalanmasına yönelik çalışmada ise 1 şüpheli yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA

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