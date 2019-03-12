Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:04 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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