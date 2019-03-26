Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
29 dakika önce
Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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