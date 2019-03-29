Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında muvazzafların ve askeri personelden sorumlu "mahrem abi"nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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