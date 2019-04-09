Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
55 dakika önce
Kocaeli merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 9'u muvazzaf 17 askeri personel ile 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil "mahrem abi" hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli
merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 9'u muvazzaf 17 askeri personel ile 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil "mahrem abi" hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 9'u muvazzaf, 3'ü açığa alınan, 4'ü meslekten ihraç edilen, 1'i emekli, 1'i eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Kocaeli, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Muğla
, Düzce
, Zonguldak
, Kars
, Hatay
, Kayseri
ve Adana
'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:26 Kaynak: AA
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