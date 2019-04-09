Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PYD) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde, 5'i çalışan 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PYD) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde, 5'i çalışan 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen 5'i aktif personel 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli, Ankara
ve İstanbul
'un da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:31 Kaynak: AA
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