Kocaeli
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PYD) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturmaları kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5'i aktif personel 15 kişinin belirlenen adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Kocaeli merkezli, İstanbul
, Ankara
, Batman
, Afyonkarahisar
ve Denizli
'de gerçekleştirilen operasyonda, 5'i aktif, 9'u ihraç, toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında dün 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.