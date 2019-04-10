Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

49 dakika önce

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PYD) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PYD) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturmaları kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5'i aktif personel 15 kişinin belirlenen adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 5'i aktif, 9'u ihraç, toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında dün 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:22 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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