Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, dün hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 2 firarinin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Operasyon kapsamında bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Dün, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri, Adana ve Gümüşhane'de başlatılan eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf, 1'i ihraç, 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 "mahrem abi", toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:33 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:21:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]