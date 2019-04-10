Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, dün hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 2 firarinin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.



Operasyon kapsamında bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.



Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



Dün, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri, Adana ve Gümüşhane'de başlatılan eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf, 1'i ihraç, 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 "mahrem abi", toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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