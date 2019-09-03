Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde, kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.