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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

16 dakika önce

Kocaeli merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Kocaeli merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.A, S.K, F.E, M.K, H.R, M.B. ve G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Eylül'de örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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