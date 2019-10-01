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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında eski kurum çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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