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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

25 dakika önce

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski TÜBİTAK çalışanı 3 zanlı tutuklandı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski TÜBİTAK çalışanı 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari iki şüpheli de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.S, H.S. ve R.Y. tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Serbest bırakılan zanlılardan 6'sının, etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi. Şüphelilerden 2'si için ise ek gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski kurum çalışanı 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Ekim'de Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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