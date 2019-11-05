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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

7 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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