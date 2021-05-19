Kocaeli ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf jandarma astsubay, 1 görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 askeri okul eski öğrencisi toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ