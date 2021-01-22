Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

22.01.2021 17:31
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürülen zanlılardan "mahrem abi" konumundaki sivil şüpheli tutuklandı, 6 eski askeri okul öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 4 eski askeri okul öğrencisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Kocaeli, Türk, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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