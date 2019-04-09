FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 12 ilde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara
, İstanbul
, izmir, Antalya
, Muğla
, Düzce
, Zonguldak
, Kars
, Hatay
, Kayseri
ve Adana
'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf 1'i ihraç 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 mahrem abi toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ